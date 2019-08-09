تردد قناة كربلاء 2019 على جميع الاقمار الصناعية

نقدم إليكم اليوم تردد قناة كربلاء الجديد على نايل سات وهوتبيرد ، وهي تعد أحد أكثر القنوات المميزة في العراق وذلك من خلال تقديمها لمجموعة من البرامج الهادفه ، كما وتستضيف نخبه من علماء الدين الإسلامي.

كما وأخذت القناة على عاتقها أن تكون بمستوى أهمية الدور، وعظم المسؤولية، وضخامة الأمانة التي يحتمها الواجب الديني العقيدي، وذلك معتمدة الخطاب الفكري الثقافي المعاصر الذي يأخذ أصالته من القرآن الكريم والسنة المعصومة الصحيحة المطهرة لنبي الإسلام وأهل بيته الكرام .

بدأت القناة البث من أكثر من 11 سنة، وهي أحد أكبر القنوات التي تمثل المذهب الشيعي ، وتروج لفكر ومذهب الإمام الحسين عليه السلام ، وتقوم على شرح وتقديم المذهب الشيعي بدون تحريف ، وشر الثقافة الإسلامية بدون تعصب.

فيمكنكم استقبال البث الفضائي لقناة كربلاء على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم بعد ضبط التردد الجديد لقناة كربلاء ، وذلك من أجل متابعة برامجها .

تردد قناة كربلاء العراقية على جميع الاقمار: