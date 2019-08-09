تردد قناة حواس على النايل سات 2019 HAWAS TV

تردد قناة حواس الفضائية HAWAS TV التى تبث برامجها على القمر النايل سات فى الموقع المداري 7 غرب بالاضافة الى القمر الصناعي عرب سات بدر 4 فى الموقع المداري 26 شرق.

تبث قناة حواس برامجها منذ عام 2005 من مدينة دبي بدولة الإمارات حيث تعرض مجموعة من أقوي المسلسلات المصرية والدراما السورية بالاضافة الى البرامج المتنوعة التى تنال إعجاب المشاهدين فى الوطن العربي .

يتم عرض القناة على النايل سات 7 غرب، والمتابعة الشاملة العامة للمحتوى التقني الهام الذي تقوم به القناة، فهي تعرض العديد من المسلسلات الفنية والبرامج الهادفة، ونقوم بإستعراضها في السطور المقبلة، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة.

تردد قناة حواس HAWAS TV على النايل سات :

تنقل قناة حواس بجودة عادية الجودة على القمر النايل سات , حيث يستقبل تردد القناة على اجهزة الريسيفر العادية التى تدعم SD .

اسم القناة : HAWAS TV القمر الصناعى : النايل سات 7 غرب التردد : 11938 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب (القطبية) : رأسي V معامل تصحيح الخطأ : 5/6 النمط : DVB-S التعديل : MPEG-2, MPEG-4

تردد قناة حواس HAWAS TV على العرب سات بدر 4 :

تبث قناة حواس بصيغة الاتش دى فائقة الجودة على القمر عرب سات بدر فى الموقع 26 شرق حيث تستقبل فقط على اجهزة الريسيفر التى تدعم HD .