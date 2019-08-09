موعد صلاة العيد في اسطنبول والمحافظات التركية

كشفت رئاسة الشئون الدينية التركية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اول يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، وذلك في جميع المحافظات التركية.

كما واعلنت وسائل الإعلام التركية ورئاسة الشؤون الدينية، عن مواعيد الصلاة في كل محافظة من المحافظات والذي عددها 81 محافظة تركية:

وفيما يلي أوقات الصلاة :

المدينة التوقيت