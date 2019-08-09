موعد صلاة العيد في اسطنبول والمحافظات التركية

كشفت رئاسة الشئون الدينية التركية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اول يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، وذلك في جميع المحافظات التركية.
كما واعلنت وسائل الإعلام التركية ورئاسة الشؤون الدينية، عن مواعيد الصلاة في كل محافظة من المحافظات والذي عددها 81 محافظة تركية:
وفيما يلي أوقات الصلاة :
المدينة التوقيت
- أنقرة 06.33
- إسطنبول 06.47
- إزمير 06.58
- جاناكالي 06.59
- إيدر 05.48
- أضنة 06:27
- أديامان 06:14
- الأفيون 06:44
- ألم 05:53
- أكساري 06:31
- أماسيا 06.20
- أنطاليا: 06.46
- أرداهان 05.52
- أرتفين 05.55
- أيدين 06.56
- باليكسير 06.53
- بارتين: 06.33 ،
- باتمان: 06.03 ،
- بايبورت: 06.03 ،
- بيلجيك: 06:44،
- بينجول: 06:04،
- بتليس 05:58،
- بولو: 06:37،
- بوردور: 06:47،
- بورصة: 06:48،
- كاناكالي: 06:59،
- كانكيري: 06:29،
- كوروم: 06:24،
- دنيزلي: 06:51،
- ديار بكر: 06:06،
- دوزجي: 06:38،
- أدرنة: 06:56،
- الازيغ: 06:09،
- ارزينجان: 06:07،
- أرضروم: 05:59،
- إسكي شهير: 06:43،
- غازي عنتاب 06:19،
- جيرسون: 06:09،
- جوموشان: 06:06،
- هكاري: 05:53،
- هاتاي: 06:25،
- اجدير 05:48،
- اسبرطة: 06:45،
- اسطنبول: 06:47،
- ازمير: 06.58 ،
- كهرمان ماراس: 06.20 ،
- كارابوك: 06.32 ،
- كرمان: 06.36 ،
- كارس 05.51
- كاستامونا 06.27
- كيركالي 06.24
- كيليس 06.21
- قونيا 06.37
- كيرشهير 06.29
- كوجالي 06.43.
- كوتاهيا 06.45
- مالاطيا 06.57
- ماردين 06.05
- مرسين: 06.30،
- موغلا 06:55،
- المصحف 06.00،
- نفسهير: 06:28،
- نيغدة: 06:29،
- الجيش: 06:11،
- عثمانية: 06:24،
- ريزه: 06:01،
- ساكاريا: 06:41،
- سامسون 06:17،
- سيرت 06.00،
- سينوب 06:21،
- سيفاس: 06.17 ،
- سانليورفا: 06.13 ،
- سيرناك: 05.58 ،
- تيكيرداغ: 06.53 ،
- توكات: 06.18 ،
- طرابزون: 06.04 ،
- تونشيلي: 06.07 ،
- أوساك: 06.49 ،
- فان: 05.53 ،
- يالوفا: 06.46 ،
- يوزغات: 06.25
- زونجولداك: 06.35