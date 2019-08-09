مواعيد صلاة العيد في محافظات مصر

اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، الذي سيوافق أول أيامه يوم الاحد 11 اغسطس، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، موضحاً أن سكان طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة.

وأضاف المعهد، في بيانه اليوم، ان صلاة العيد ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، اما في بورسعيد والغردقة ستكون تمام الخامسة و٣٩ دقيقة.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي الإسكندرية وسوهاج، حيث ستكون في الساعة الخامسة و٤٨ دقيقة، ، اما في السويس والإسماعيلية تحين في الخامسة و٤٠ دقيقة، وسيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٣دقيقة، وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٨ دقيقة.

كما اشار المعهد الى أن صلاة العيد في مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون في الساعة الخامسة و٣٦ دقيقة، وفي دمنهور في الساعة الخامسة و٤٦ دقيقة، اما في طنطا وشبين الكوم ستكون الخامسة و٤٥ دقيقة وفي المنصورة والزقازيق ستكون صلاة العيد في الساعة الخامسة و٤٣ دقيقة.

واوضحت أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون في مدينة بنها وكفر الشيخ في الساعة الخامسة و٤٤ دقيقة، وفي الفيوم وبني سويف وأسوان في الساعة الخامسة و٤٧ دقيقة، وفي محافظة المنيا في الساعة الخامسة و٥٠ دقيقة، وفي أسيوط في الساعة الخامسة و٤٩ دقيقة وفي مدينة أبوسمبل بالساعة الخامسة و٥٤ دقيقة، ومرسى مطروح في الخامسة و٥٩ دقيقة.

كما وبينت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد صلاة عيد الأضحى سيحل في مدينة الخارجة في الساعة الخامسة و٥٥ دقيقة وفي حلايب في الساعة الخامسة و٣٤ دقيقة وشلاتين في الساعة الخامسة و٣٧ دقيقة.

واضافت ان سكان مدينة السلوم هم اخر من سيصلي صلاة العيد في جمهورية مصر العربية وذلك في تمام الساعة السادسة و6 دقائق.