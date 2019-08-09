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مظاهرة حاشدة امام منزل نتنياهو وهذا ما طالبت به

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 15:51 - 09 اغسطس 2019
مظاهرة امام منزل نتنياهو مظاهرة امام منزل نتنياهو
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شارك العشرات من الإسرائيليين في مظاهرة سلمية اليوم الجمعة أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة احتجاجاً على استمرار تجاهله وتقاعسه في قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر موقع 0404 العبري أن أكثر من 150 مستوطن إسرائيلي تظاهروا أمام منزل نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن الجنود الأسرى في غزة "هدار غولدن وأرون شاؤول.

من جهته أكدت زهافا شاؤول والدة الجندي الأسير أرون شاؤول، أنها ستواصل التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية أمام بنيامين نتنياهو، قائلة: "سأتظاهر في كل وقت ممكن وفي كل مكان يذهب إليه نتنياهو من أجل دفعه للإفراج عن ابني شاؤول.

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