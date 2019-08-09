نتنياهو: نستعد لمعركة ضد غزة والثمن لن يدفعه سكان غزة فقط

أكد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة كبيرة ضد قطاع غزة إلى جانب التفاهمات التي يتم التوصل إليها مع حركة حماس.

وأوضح نتنياهو وفقاً لموقع 0404 العبري، أنه في حال وقعت معركة كبيرة ضد قطاع غزة لن يتأثر سكان القطاع فقط بل سندفع نحن أيضاً الثمن.

وفي ذات السياق أكد نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لا زال يواصل عملية البحث عن منفذ عملية قتل الجندي الاسرائيلي التي وقعت أمس الخميس قرب بيت لحم.

وقال نتنياهو وفقاً لموقع 0404 العبري: "سنعتقل قاتل الجندي قريباً".

وأشار إلى أنه تلقى صباح اليوم الجمعة تقريراً من أجهزة الامن في جيش الاحتلال تفيد بأنهم في الطريق لاعتقال قاتل الجندي وأن عملية الاعتقال لن تستغرق وقت طويلاً وفقاً لقوله.