5 ملاين دولار وصلت إلى الاونروا

أعلنت وكالة غوث والتشغيل اللاجئين الفلسطينيين –الاونروا- صباح اليوم الجمعة، تلقيها تبرعا سخياً وكريماً من الهند بقيمة 5 ملايين دولار مخصصة لبرامج الوكالة الرئيسية.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن برامج التي ستستفيد من التبرع الكريم من الهند هي التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن الهند "عملت على زيادة تبرعاتها المالية السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار عام 2017 إلى 5 ملايين دولار عامي 2018 و2019".

وكانت وكالة الغوث أعلنت أنها ستفتتح العام الدراسي الجديد لعام 2019-2020 في أكثر من 700 مدرسة تابعة لها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وغزة والأردن ولبنان وسوريا وذلك في غضون أقل من شهر من اليوم.

وجاءت مساهمة الهند متزامنة مع اعلان فرنسا التي قالت إنها لا تفكر في تعليق المساعدات المالية، بعدما قررت هولندا وسويسرا تعليق مساهمتهما السنوية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بانتظار توضيحات بشأن اتهامات حول سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة.