موعد اعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019

تعرف..نتيجة كلية الشرطة 2019، وزارة الداخلية توافق كل عام على نتيجة أكاديمية كلية الشرطة، وتتواصل مع أعداد محدودة من الطلاب المقبولين في النهائي بعد اختبار السلطة والنتيجة من التحقيقات، واختبار القدرات، والرياضي، والفحص الطبي، على سبيل المثال، في العام الماضي حوالي 1530 .

ويحصل الناجحون المقبولون في كلية الشرطة على درجة البكالوريوس أو درجة البكالوريوس على أنها “ملازم أول”، في حين يحصل الحاصلون على درجة الماجستير من رتبة “نقيب”، ويتلقى الحاصلون على درجة الدكتوراه رتبة “major”.

ويتم تصفية المتقدمين وفقا لاحتياجات كلية الشرطة، وكانت غالبية الذين اجتازوا نتائج القبول في كلية الشرطة بارزة هذا العام.

ولم تتضمن أسماء المرشحين الناجحين في أكاديمية كلية الشرطة مجموعة من أبناء وأقارب أعضاء التيارات الإسلامية الذين رفض جهاز أمن الدولة انتمائهم إلى كلية الشرطة وتم قبوله خلال حكم الإطاحة به. الرئيس محمد مرسي.

الطلاب الذين تم قبولهم وفقا لنتائج كلية الشرطة يجب أن يذهبوا إلى أكاديمية الشرطة حيث ستبدأ الدراسة بمقابلة الطلاب مع قادة الكتائب وتلقيهم معونة التعليمات والضوابط التي سيتبعونها طوال فترة عملهم. الدراسات والعمل في قوة الشرطة، ولكن الدراسة ستبدأ رسميا من يوم الأربعاء المقبل.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة هذا العام، بنسبة إجمالية بلغت 65 في المائة.

أعلن مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم الطلبات لأكاديمية الشرطة من 24 يوليو إلى الخميس 15 أغسطس/ آب.