تردد القناة السعودية الاولى hd الناقلة لحجاج بيت الله الحرام 1440

تردد قناة السعودية الأولى على الأقمار الصناعي نايل سات وعرب سات بدر 4 و هوت بيرد وياه سات، هي قناة تلفزيونية سعودية تبث باللغة العربية وهي قناة وطنية عامة تنفذ القناة الأولى السياسة الإعلامية السعودية وتخاطب كافة المواطنين مراعية فئاتهم العمرية والثقافية والمهنية كما تخاطب الناطقين باللغة العربية بالداخل والخارج بالقدر المناسب وتتبنى رؤية المملكة حول المستجدات وتعبر عن صوت المواطن، تبث أون لاين من الرياض وتعرض برامج متنوعة ومختلفة ثقافية واجتماعية والأخبار الراهنة في البلاد وبعض الأفلام والمسلسلات ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي ودول الخليج.

تحرص القناة السعودية على التوظيف الأمثل لبرامجها لخدمة الأهداف الوطنية بمختلف المجالات وهي تؤدي دوراً كبيراً في التوعية و التثقيف و الترفيه قناة السعودية الأولى هي إحدى قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وتضم عدد من القنوات المختلفة كا (السعودية – السعودية 2 – الإخبارية – الرياضية – الإقتصادية – الثقافية – أجيال – القرآن الكريم – السنة النبوية)

تهدف القناة إلى أداء وظائف الإعلام المبنية على الدراسات العلمية والأنظمة والقرارات والتوجيهات الرسمية على ضوء السياسة الإعلامية وإحاطة المشاهدين بمجريات الحياة العامة من خلال تزويدهم بالمعلومات والشرح والتعليق والمتابعة بما يؤمن لهم الأمن النفسي نتيجته لإحاطتهم بما يجري حولهم ويمس حياتهم، وهذا جدول تفصيلي بمعلومات استقبال البث الفضائي لتردد قناة السعودية 1 الفضائية الصحيح بدون تشفير على الأقمار الصناعية المختلفة بعد التغيير الأخير اسم القناة على قائمة الريسيفر Saudi 1.

تردد قناة السعودية الرياضية 2،1 على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة “KSA SPORTS” النايل سات 11284 27500 5/6 عمودي V قناة “KSA SPORTS” النايل سات 12149 27500 3/4 أفقي H

تردد قناة السعودية الرياضية 2،1 على القمر الصناعي العرب سات