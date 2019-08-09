تنسيق الدبلومة الامريكية 2019

اعلنت وزارة التعليم العالي عن القواعد التي يتم على أساسها قبول الطلاب الحاصلين ع­لى شهادة الدبلومة الأمريكية American High School Diploma والمتقدمين لمكتب التنسيق.



ان يكون الطالب ناجحا في ثماني مواد وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، على أن يكون قد اجتازها في الصف الثاني عشر، وألا يقل وزن المادة الواحدة عن وحدة كاملة(ONE CREDIT) ويمكن للطالب استكمال بعض من المواد الثماني المذكورة من مواد الصف الحادي عشر وبحد أقصى ثلاث مواد.



ويتم الأخذ بجداول درجات السات الجديد كأساس عند احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الثانوية الأمريكية ، ويكون الحد الادني المطلوب بالنسبة لامتحان(S.A.T.I)، 1050 درجه من 1600 للقبول بالجامعات الحكومية.



و بالإضافة إلى ما سبق فإنه يشترط اجتياز الطلاب لامتحان(S.A.T.II) فى مادتين إضافيتين يحصل فيهما معا على حد أدني 1100 درجة من النهاية العظمي لدرجتي المادتين وهي 1600 درجة، وذلك للقبول بالكليات وفقا للترتيب التالي:-



للقبول بكليات(الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - التمريض) يشترط أن تكون مادتا(S.A.T.II) هما: مادة الأحياء ومادة من بين مواد(الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات) ، و للقبول بكليات(الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الفنون الجميلة "عمارة" - التخطيط العمراني) يشترط أن تكون مادتا(S.A.T.II) هما: مادة الرياضيات ومادة من بين مواد(الفيزياء-الكيمياء- الأحياء).



ويتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأمريكية بالجامعات المصرية (حكوميه – خاصة) سواء درس الطالب ثلاث صفوف دراسيه على النظام الأمريكي (G10,G11,G12) أو صفين دراسيين (G11,G12)أو صف دراسي واحد (G12) مع التأكد من استيفاء الطالب لباقي الشروط المطلوبة عند التقدم للجامعات المصرية من حيث (التسلسل الدراسي – المواد المؤهلة – اعتماد شهادة المدرسة من إحدى هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها في مصر – اجتياز الحد الأدنى المطلوب في امتحانات ال SAT) (يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الكندية ) .



ولا يتم احتساب نتائج امتحان S.A.T.II إلا إذا كان الطالب قد اجتاز هذا الاختبار(على الأكثر) فى سنة حصوله علي المؤهل، حيث انه امتحان تميز لا يعتد بالحصول عليه بعد حصول الطالب علي الدبلومة.



أما عن الطلاب الذين يحصلون على الدبلومة النهائية ولم يكونوا قد اجتازوا الحد الأدنى المطلوب فى اختبار(S.A.T.I) ، يسمح لهم بدخول محاولات جديدة لتحسين الدرجات الحاصلين عليها فى هذا الاختبار لمدة سنتين على الأكثر من تاريخ حصولهم على البدلومة النهائية، ولا يتم قبول أوراقهم فى حالة اجتيازهم للحد الأدنى لامتحان S.A.T.I بعد مرور أكثر من عامين. أو أن يكونوا اجتازوا الحد الأدني المطلوب للقبول بالكليات وتقدموا لمكتب التنسيق من قبل.



وطبقًا لقرار المجلس الأعلى للمعاهد العليا فإنه تقرر أن يتم قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الدبلومة الأمريكية، بالمعاهد العالية الخاصة، بالشروط الآتية:

حصول الطالب في امتحان I S.A.T. على 890 درجه من 1600 درجة على الأقل ، وحصول الطالب في امتحان S.A.T.IIعلى 900 درجة من 1600 درجة للمعاهد العالية الهندسية وعلوم الحاسب فقط.



استمرار تطبيق باقي الشروط ، وأحاط المجلس علما بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الاعتداد بمحاولات امتحان السات (SAT) التي أجراها الطلاب المصريين خارج جمهورية مصر العربية ضمن امتحانات الدبلومة الأمريكية .



ويتم احتساب مجموع درجات امتحانات ال (I .S.A.T وS.A.T.II) الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية الأمريكية المعادلة عند القبول بالجامعات المصرية وفقا لأعلى الدرجات الواردة بنتائج المحاولات التي ترد لموقع التنسيق الإلكتروني والمرسلة بواسطة الطالب على الكود المحدد وهو(7437) من موقع College board وهي الهيئة المسئولة عن هذه الامتحانات بغض النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك في الشهادات الورقية التي يتقدم بها الطالب حيث أن بعض المحاولات يتم إلغائها بواسطة College board بعد إعلان النتائج لاكتشاف حالات غش جماعي أو تزوير أو خلافه".



ويتم احتساب مادتي الأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية فى الشهادة الثانوية الأمريكية كمادتين منفصلتين ضمن المواد الثمانية المطلوبة ويتم تطبيق ذلك على جميع الشهادات المعتمدة والتى تدرس باللغة الإنجليزية.



أما عن طريقة حساب المجموع الاعتباري للحاصلين على الدبلومة الأمريكية فهي كالتالي: نسبة (40 ٪) من مجموع درجات المواد الثماني المطلوبة ،نسبة(60 ٪) من مجموع درجات الطالب فى امتحان الـ(S.A.T.I) مع مراعاة مايلي: يتم اختيار أفضل الدرجات التى يحصل عليها الطالب لكل مادة علي حده في امتحانات(S.A.T.I) على ألا يقل الحد الأدنى الحاصل عليه الطالب فى هذا الامتحان عن 1050 درجه من 1600، ومن يحصل على 1090 درجة فأكثر من درجات امتحان(S.A.T.I) يمنح 15٪ إضافية من مجموع الدرجات التى حصل عليها فى هذا الامتحان وتضاف إلى مجموع درجاته فى هذا الامتحان.