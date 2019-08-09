القوى الوطنية والإسلامية تدعو للزحف نحو الأقصى في ايام عيد الاضحى

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين لشد الرحال والزحف في أول ايّام عيد الأضحى المبارك إلى المسجد الأقصى المبارك لإحباط ومواجهة تهديدات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية باقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بذكرى ما يسمى عندهم ذكرى " خراب الهيكل".

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في بيان صحفي: إن القوى الوطنية والإسلامية في القدس ستقف جسداً واحداً مع جميع الفعاليات في القدس.

وشددت القوى على ما جاء في بيان المرجعيات الدينية، وعلى ضرورة:

- إغلاق جميع المساجد في القدس والتوجه للصلاة في المسجد الاقصى المبارك لإفشال محاولات المستوطنين تحت حماية الشرطة الاسرائيلية تدنيس المسجد الاقصى.



- الرباط في المسجد الأقصى من الفجر وطوال أول أيام عيد الأضحى.



- تأخير الانشغال بالأضاحي لليوم الثاني من العيد.



- ضرورة الحفاظ على الحضور في الأقصى طوال أيام العيد الأربعة.



