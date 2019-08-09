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الجماعة تتوعد بالرد القاسي..

اغتيال شقيق زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي في اليمن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:10 - 09 اغسطس 2019
إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي
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اعلنت جماعة انصار الله اليوم الجمعة "استشهاد إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي".

ونشرت القناة بيانا لـ"وزارة الداخلية" نعت فيه إبراهيم بدر الدين الحوثي "الذي اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي"، وفق تعبيرها.

ولم تشر وزارة الداخلية لتفاصيل أخرى عن مقتله، مؤكدة أنها "لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي".

وتقدمت الوزارة "بالعزاء والمواساة لقائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بدرالدين الحوثي حفظه الله، ولكافة آل الحوثي وللشعب اليمني الصامد".
 

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