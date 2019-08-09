الدليل على فضل صيام يوم عرفة

من صام يوم عرفة له أجر عظيم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام : أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده يعني: بشرط اجتناب الكبائر كما بينه الأحاديث الأخرى. نعم.

جاء في حديث ورد عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال حول صيام غير الحجاج ليوم عرفه: "صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا بجانب الكثير من أحاديث الصحابة والسلف الصالح عن فضل صيام يوم عرفة، وعن ضرورة إستغلال هذا اليوم في الذكر والصيام والقيام وقراءة القرآن، بجانب الدعاء حتي يحصل المسلم على الفضل العظيم ليوم عرفة، كما وعدنا رسولنا الكريم في حديثه الشريف عن فضل صيام يوم عرفه.

حكم صيام يوم عرفة

الصيام في يوم عرفة هو أمر مستحب، حيث قال المصطفى عليه أفضل السلام والسلام، بأنه من فضل صيام يوم عرفة، بأنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، ولكن هناك فئة واحدة غير مسموح لها بالصيام في يوم عرفة، وهم حجاج بيت الله الحال، والذين يجب عليهم الإفطار في يوم عرفة، حيث إنه من الصعب أن يتحمل الحاج الواقف على جبل عرفات وهو صائم.

ولكن باقي وسائر المسلمين، فإن عليهم صيام هذا اليوم وعدم إضاعة فضل صيام يوم عرفة في أي حال من الأحوال، وهذا بجانب ضرورة الإكثار من قراءة القرآن ومن الصلاة على النبي ومن الدعاء في يوم عرفة.

من الأعمال المستحبة في يوم عرفة :

أ ـ الصيام لغير الحاج: فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ وذكر الحديث بطوله، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (صيام يوم عرفة، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده..) [ رواه مسلم ].

ب ـ الدعاء: فعلى المسلم أن يتفرغ للذكر والدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم، وليدع لنفسه ولِوالديْه ولأهله وللمسلمين، ويلح في الدعاء، فطوبى لعبد فقه الدعاء في يوم الدعاء، والإكثار من الدعاء بالمغفرة والعتق من النار فإنه يُرجى إجابة الدعاء فيه وكان من دعاء علي بن أبى طالب (اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة الإنس والجان) وليحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة والعتق من النار كالكبر والإصرار على المعاصي.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)[ رواه الترمذي وحسنه الألباني] ، قال ابن عبد البر: "وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، ... وفي الحديث أيضًا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب".[التمهيد] .

ج - الصلاة: يجب المحافظة عليها في جماعة والتبكير إليها والإكثار من النوافل وقيام الليل فإن ذلك من أفضل القربات ففي الحديث "عليك بكثرة السجود؛ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة" (مسلم).

د- الإكثار من شهادة التوحيد بصدق وإخلاص، ففي الحديث "كان أكثر دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, بيده الخير وهو على كل شيء قدير)" (مسند الإمام أحمد).

وفي رواية الترمذي "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتُ أنا والنبيون من قبلي (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)".