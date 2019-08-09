حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مِنى لقضاء "يوم التروية"

يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم الجمعة التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة النبي محمد صلى عليه وسلم.

وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيه في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام 10 -11 -12 -13 ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل.