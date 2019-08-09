ما اخر واجبات الحج

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

أيها الإخوة حجاج بيت الله الحرام، كلامي معكم اليوم فيما يتعلق بواجبات الحج، الحج له واجبات يجب على الحاج أن يعنى بها وأن يستوفيها، وأن يحرص في ذلك، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ، وعلى أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا، هذا هو الواجب على هؤلاء والواجب على هؤلاء، على طلبة العلم أن يوضحوا أحكام الله لعباده، وعلى المسلم أن يتعلم ما أوجب الله عليه ولاسيما حجاج بيت الله الحرام، عليهم أن يتعلموا مناسكهم حتى يؤدوها على بصيرة.