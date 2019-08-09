"إسرائيل" تزعم مقر قيادة الضفة في غزة هو المسؤول عن عملية غوش عتصيون

زعمت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان محررين من صفقة "جلعاد شاليط" يقفون وراء عملية قتل الجندي الإسرائيلي في غوش عتصيون جنوب بيت لحم، وباقي العمليات في الضفة المحتلة.

وادعت الصحيفة ان المحررين عبيد والعثامنة وعرار وخليفة يقفون خلف عملية غوش عتصيون، مشيرةً إلى أن بصامات التنظيمات الفلسطينية في غزة موجودة في العملية.

وذكرت يديعوت انَّ قطاع غزة يحوي مقراً لقيادة العمليات العسكرية في الضفة المحتلة، وتديره كتائب القسام من خلال محررين ابعدوا إلى قطاع غزة.

وادعت الصحيفة أنَّ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري هو الشخص المسؤول عن تنفيذ العمليات في الضفة المحتلة إلى جانب القيادي في حماس ماهر عبيد البالغ من العمر (60 عاماً) الذي يتواجد حاليا في لبنان، مشيرةً إلى أن عبيد هو الذراع الأيمن للعاروري، ويتمتع كلاهما بعلاقات قوية مع طهرا، إذ زارا طهران ضمن وفود رسمية لحماس.

وأشارت الصحيفة –وفقا لمزاعمها- إلى أنَّ القيادي في حماس ماهر عبيد هو المسؤول المباشر عن تنفيذ العمليات في الضفة المحتلة، لافتةً إلى أن كتائب القسام قسمت الضفة إلى 3 أقسام مناطق "جنوبي الضفة، ووسطها، وشمالها " ويرأس كل منطقة أحد أسرى صفقة (شاليط).

وذكرت الصحيفة أنَّ المسؤول عن مناطق جنوب الضفة الغربية "منطقة الخليل وبيت لحم" هو الأسير المحرر عبد الرحمن العثامنة، قائد خلية صوريف واليد اليمنى للشهيد مازن فقها ، وأما المسؤول عن وسط الضفة الغربية وشرقي القدس هو عبد الله عرار، وهو واحد من اعضاء الخلية التي اسرت وقتلت الجندي ساسون نورئيل عام 2004، واطلق سراحه ضمن صفقة شاليط، اما المسؤول عن شمالي الضفة الغربية "جنين نابلس طولكرم طوباس وقلقيلية" هو فرسان خليفة وهو من سكان طولكرم واطلق سراحه ضمن صفقة شاليط وتم ابعاده ايضا لقطاع غزة .

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس الخميس، أنه تم العثور على الجندي في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، مشيرة إلى أن التقديرات تفيد بأنه قٌتل على يد فلسطينيين.