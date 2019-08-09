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تردد قناة الشرق على نايل سات hd 2019

  • فلسطين اليوم
  • 11:23 - 09 اغسطس 2019
تردد قناة الشرق على نايل سات 2019 تردد قناة الشرق على نايل سات 2019
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تعد قناة الشرق تعتبر واحدة من اهم القنوات الأخبارية التى تحظى باهتمام الكثير من المشاهدين والمتابعين والآن نسعى من خلال موقعنا إلى تقديم احدث تردد لقناة الشرق والتي تعتبر واحدة من القنوات الاخبارية العملاقة

تردد قناة الشرق على النايل سات وعلى سهيل سات نسعى الآن الى تقديمة اليكم الان عبر تلك المقالة على موقع نيوز مصر الذى يقدم ويتابع التردد الجديد لقناة الشرق والتي تعتبر واحدة من القنوات الهامة والاخبارية ويسعى الكثيرون الى الحصول على تردد قناة الشرق ونعمل الآن على رصد التردد الجديد.

تقدم قناة الشرق العديد من البرامج الهامة والمميزة التي يتم تقديمها عبر شاشتها وقد استطاعت قناة الشرق الوصول إلى أعلى القنوات مشاهدة والآن نتناول تردد قناة الشرق بعد التغيير والتحديث.

تردد قناة الشرق على جميع الاقمار
القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح
النايل سات 12687 افقى 27500 5/6
النايل سات 11315 افقى 27500 آلى
سهيل سات 11142 عمودى 27500 آلى
العرب سات  10730 افقى 27500 آلى
الهوت بيرد 11471 رأسى 27500 آلى

 

 

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