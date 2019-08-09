طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات te.eg

اكدت الشركة المصرية للاتصالات على تفعيلها لخدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر اغسطس 2019، وذلك لكل العملاء المشتركين في خدمة التليفون الأرضي لديها، واللذين يتبعون نظام الثلاثة أشهر.

يبدأ جميع العملاء التابعين للشركة المصرية للاتصالات بالاستعلام عن قيمة الفاتورة الأرضي 2019 ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى رابط موقع شركة المصرية للاتصالات.

قم بكتابة رقم التليفون الأرضي.

ثم قم باختيار كود المحافظة التابع لها.

عرض قيمة الفاتورة السابقة والحالية.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتوفر الشركة المصرية عدة طرق يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي بها، ومن أهم هذه الطرق: