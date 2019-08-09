ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات te.eg

  • فلسطين اليوم
  • 10:26 - 09 اغسطس 2019
طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي
جوال
مشاركة

اكدت الشركة المصرية للاتصالات على تفعيلها لخدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر اغسطس 2019، وذلك لكل العملاء المشتركين في خدمة التليفون الأرضي لديها، واللذين يتبعون نظام الثلاثة أشهر.

يبدأ جميع العملاء التابعين للشركة المصرية للاتصالات بالاستعلام عن قيمة الفاتورة الأرضي 2019 ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • أولا قم بالدخول إلى رابط موقع شركة المصرية للاتصالات.
  • قم بكتابة رقم التليفون الأرضي.
  • ثم قم باختيار كود المحافظة التابع لها.
  • عرض قيمة الفاتورة السابقة والحالية.
  • طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتوفر الشركة المصرية عدة طرق يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي بها، ومن أهم هذه الطرق:

  • الذهاب إلى فرع خاص بشركة المصرية للاتصالات من هنا.
  • السداد عبر الذهاب إلى أي فرع تابع لشركة تي داتا.
  • السداد عن طريقة ماكينات فوري.
  • السداد عن طريق ماكينات ATM.
الأكثر مشاهدة

متعلقات