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ردا على الاحتلال..

إغلاق مساجد القدس وحشد المصلين لصلاة العيد في الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 09:35 - 09 اغسطس 2019
صلاة العيد في الاقصى صلاة العيد في الاقصى
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\قررت هيئات إسلامية اليوم الجمعة، إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى "الأحد القادم" لتكون صلاة العيد جامعة في الأقصى، ردا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد.

وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس في بيان صحفي مشترك جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة الجمعة.

ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس، مؤكدين على جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد.

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