صور: مركز "أمان" ينظم حفلاً تكريمياً للأيتام المتفوقين

نظم مركز أمان لتمكين الأيتام والمحتاجين بجمعية نور المعرفة احتفالاً لتكريم ما يقارب من 150 من الطلبة الأيتام المتفوقين للعام الدراسي 2018-2019م المكفولين في الجمعية في مختلف المراحل التعليمية، ومن مختلف أنحاء القطاع وذلك ضمن احتفال بهيج قُدمت فيه الفقرات الاستعراضية الفنية وفقرة الدبكة الشعبية وكلمات متنوعة تكريمًا لأوائل الطلبة حيث ألقت الطالبة زهر العطار كلمة نيابة عن زملائها الطلبة.

وتخلل الحفل كلمة لرئيس الهيئة الإدارية أ. عبد الجليل عبد الحميد غراب هنأ فيها الطلبة الأيتام المتفوقين وقدم شكره لمؤسسة UK Islamic Mission الداعمين للاحتفالية، كما شكر طاقم عمل مركز أمان لدورهم الرائد في خدمة الفئة المستهدفة في المركز.

وقد أكدت مديرة مركز أمان أ.عائشة ربيع في حديث لها على حرص المركز على تكريم هؤلاء الطلبة الأيتام المتفوقين كل عام لما لذلك من دور فاعل في تعزيز الجانب التعليمي لهؤلاء الطلبة، وحثهم على الاستمرار في مسيرة التفوق والنجاح، وأضافت بأن القائمين على جمعية نور المعرفة يسعون جاهدين من أجل تحقيق الرعاية الشاملة للأيتام المكفولين لدى الجمعية وعدم الاكتفاء بتعزيز الجانب الاقتصادي لهم فالاهتمام بالجانب التعليمي والاجتماعي والنفسي لهؤلاء الطلبة هو ما يحقق هدف الرعاية الشاملة بشكل فاعل ,وشكرت الأستاذة عائشة في نهاية حديثها المؤسسة الداعمة لدعمهم لهذا النشاط، وحرصهم على إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الطلبة الأيتام وتعزيز تفوقهم, وقدمت شكرها لكل من ساهم في إنجاح هذا الاحتفال.

وفي كلمة للأستاذ ناصر السدودي النائب الإداري في مديرية التربية والتعليم أشاد فيها بالطلبة الأيتام المتفوقين، كما أشاد بجمعية نور المعرفة بعطائها المتميز وتخصصها الرائد على مستوى الوطن في الاحتفاء بالطلبة الأيتام المتفوقين، وشكر القائمين على هذا الاحتفال الرائع.

وما زاد من رونق هذا اليوم هو مشاركة أعضاء الهيئة الإدارية لنور المعرفة الأطفال الأيتام والذين عبروا عن سعادتهم الغامرة لمشاركة هؤلاء الأطفال فرحتهم في هذا اليوم.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الطلبة الأوائل وتوزيع الهدايا عليهم.













