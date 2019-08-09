الاونروا تعلن موعد افتتاح العام الدراسي 2019 - 2020

اعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها ستقوم بافتتاح السنة الدراسية في الموعد المقرر 2019 – 2020 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا وذلك في غضون أقل من شهر من اليوم.

وأوضحت الاونروا في بيان صحفي "إن الدعم الثابت لشركاء الأونروا ومانحيها هو مجددا، يمكن الوكالة من تنفيذ أكبر برامجها، ألا وهو التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة من لاجئي فلسطين".

وقال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بأن "أي طفل في العالم ينبغي أن يستعد للسنة الدراسية في هذه الأيام، وذلك هو ما ينبغي لأطفال لاجئي فلسطين فعله أيضا.

جدير بالذكر أن الأونروا تدير 709 مدرسة ابتدائية وإعدادية في مناطق عملياتها الخمسة، بما في ذلك ثمانية مدارس ثانوية في لبنان، تقدم فيها تعليما أساسيا مجانيا لأكثر من 530,000 طفل لاجئ من فلسطين.