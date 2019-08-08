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نتنياهو: سننهي الحساب مع منفذي عملية غوش عتصيون ومن ارسلهم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:44 - 08 اغسطس 2019
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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عقب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عملية غوش عتصيون قائلاً "إن التحقيقات جارية لمعرفة منفذي العملية، قوات الأمن والشاباك تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إنهاء الحساب مع جميع "القتلة".

وأضاف نتنياهو خلال زيارته موقع عملية غوش عتصيون "ليس لدي أدنى شك في أننا سنلقي القبض على الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة المروعة، وسننهي الحساب معهم وكذلك مع من أرسلهم"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن جندياً إسرائيلياً خطف وتم قتله بعد ذلك طعناً بالسكين في منطقة غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

 

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