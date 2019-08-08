نقابة الاطباء تعلن انتهاء الاضرابات الاحتجاجية

أعلن نقيب الأطباء شوقي صبحة، مساء اليوم الخميس، انتهاء إضراب الأطباء، وعودة العمل إلى طبيعته في جميع مراكز وزارة الصحة.

في السياق، قال وزيرة الصحة مي كيلة "إن الحكومة والقيادة السياسية بذلت جهداً كبيراً في تقريب وجهات النظر والخروج بحل توافقي ينهي الأزمة ويعيد الأمور إلى طبيعتها"، جاء تصريحات الوزيرة بعد اجتماع مع وزير العدل محمد الشلالدة، وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ونقيب الأطباء شوقي صبحة.

وأكدت كيلة أن الوضع الفلسطيني الحالي يوجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم، والوقوف سوياً لخدمة المواطن وتعزيز صموده على أرضه، إضافة إلى دعم القيادة السياسية في مواجهة صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.