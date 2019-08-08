فشل مفاوضات "مان يونايتد" مع إريكسن بسبب الملكي "مدريد"

كشفت تقارير صحفية، عن فشل المفاوضات بين كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام ومانشستر يونايتد، بشأن انتقال النجم الدنماركي إلى الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقاً لما نشرته شبكة "سكاى سبورت" البريطانية، إن المفاوضات بين مانشستر يونايتد ولاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، توقفت بشكل مفاجئ، لأن مسئولي الشياطين الحمر يعتقدون أن إريكسن يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد فقط.

وأبدت إدارة فريق توتنهام الإنجليزي استعداداها لبيع كريستيان إريكسن هذا الصيف، خاصة وأن عقده سينتهى صيف 2020.

أكدت الشبكة، إن كريستيان إريكسن لم ينتقل إلى ريال مدريد بسبب رغبة زين الدين زيدان في التوقيع مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بدلاً من ضم الدنماركي.

وتستمر مفاوضات مانشستر يونايتد حول جلب لاعبين آخرين ولكن من المحتمل عدم تعاقد النادي مع أي اسم جديد، لأن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير راضٍ إن انتهى سوق الميركاتو الصيفي على الوضع الحالي.