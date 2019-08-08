الاثنين المقبل أول أيام عيد الأضحى في ثلاث دول عربية

أعلنت ثلاث دول عربية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2019 سيكون يوم الاثنين الموافق 12 اغسطس، وهذه الدول هي: المغرب وموريتانيا وسلطنة عمان.

من جهتها، كشفت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة "الجهاز الحكومي الموريتاني" أن الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت اللجنة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية مساء يوم الاثنين - إن يوم السبت الماضي الموافق الثالث من أغسطس هو غرة شهر ذي الحجة للسنة الهجرية 1440 بناء على كمال ذي القعدة ثلاثين يوما.

وكانت السعودية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس الماضي، وأن يوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وأن يوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما لم تثبت رؤية الهلال في كل من سلطنة عمان والمغرب.