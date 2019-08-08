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مصرع شاب متأثرا بجراح اصيب بها بحادث سير بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 22:42 - 08 اغسطس 2019
اسعاف في الخليل اسعاف في الخليل
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لقي شاب يبلغ من العمر 25 عاماً مصرعه اليوم الخميس متأثراً بجراحه الخطيرة التي اصيب بها جراء حادث سير تعرض له قبل عدة اسابيع بالخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشاب عبيدة الدعاجنة قد تعرض بتاريخ 20/7/2019 لحادث تصادم ما بين مركبتين على الطريق الواصل بين بلدتي يطا والسموع وأصيب في حينها بجراح بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي وادخل الى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج".

وأضاف ارزيقات بأن الأطباء أعلنوا عن وفاته مساء اليوم متأثراً بجراحه الخطيرة وابلغت النيابة العامة لاستكمال التحقيق في الحادث.

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