رام الله: مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة

افادت مصادر محلية ان مستوطنين قاموا مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين على الطريق الرابط بين رام الله ونابلس قرب قرية اللبن شمال رام الله بالحجارة ما ادى الى تضرر عدد منها.

و وفقا للمصادر فان مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين على الطريق المذكور بالحجارة ما ادى الى تحطيم زجاج عدد منها وتضرر اخرى.

و اضطر المواطنون الى سلوك طرق التفافية بعيدة لتجنب المرور على هذه الطريق بسبب انتشار المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم.

يذكر ان سوائب المستوطنين قطعوا مساء اليوم العديد من الطرق في عدة محافظات، كما اعتدوا على المواطنين ومركباتهم، بذريعة مقتل جندي (مستوطن) قرب الخليل.