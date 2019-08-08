الاحصاء: أكثر من نصف الشباب في غزة فقراء

أكد الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف الشباب في قطاع غزة فقراء، ويأتي ذلك بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للشباب.

وأشار إلى أن نسبة الفقر بين الأفراد قدرت وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري 29.2% خلال عام 2017 (بواقع 14% في الضفة الغربية و53% في قطاع غزة)، بينما بلغت نسبة الفقر بين الأفراد (18-29 سنة).

وأوضحت أن معدل البطالة بين الشباب (18-29 سنة) في فلسطين ارتفع عام 2018 ليصل إلى 45% (36% بين الذكور و70% بين الاناث) مقارنة مع 37% (36% بين الذكور و43% بين الاناث) في العام 2008، من جانب آخر انخفض معدل البطالة بين الشباب (18-29 سنة) في الضفة الغربية من 28% عام 2008 إلى 27% عام 2018، وارتفعت بشكل ملحوظ في قطاع غزة من 53% إلى 69% خلال نفس الفترة.

وتعرف الأمم المتحدة الشباب بأنهم الافراد ضمن الفئة العمرية 15-24 سنة مع ترك المجال للدول لتحديد فئة الشباب وفق خصوصية وحاجة كل دولة، ولغايات هذا البيان فقد اعتمد الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الفئة العمرية 18-29 سنة لتعبر عن فئة الشباب.

وتشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى أن نسبة الأسر في فلسطين التي يتولى فيها شاب تدبير الاسرة واتخاذ القرارات الهامة فيها نحو 15% بواقع 14% في الضفة الغربية و17% في قطاع غزة. في حين بلغت هذه النسبة لعام 2007 في فلسطين نحو 9% بواقع 10% في الضفة الغربية و8% في قطاع غزة.

فيما تشير بيانات الزواج والطلاق للعام 2018 في فلسطين أن 73% من إجمالي عقود الزواج المسجلة للإناث هي للشابات (18-29 سنة) مقابل ما نسبته 79% للشباب (18-29 سنة). من جانب آخر تظهر البيانات أن نسبة وقوعات الطلاق للإناث ا