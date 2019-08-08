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خبراء يتوقعون أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:46 - 08 اغسطس 2019
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اظهر استطلع اجرته وكالة "رويترز" على خبراء أن سعر صرف الدولار في المرحلة القادمة سيعتمد على طبيعة استجابة الاحتياطي الفدرالي لضغوط الأسواق المالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أعرب نصف الخبراء الذي تم استطلاعهم عن اعتقادهم بأن تخفيف الاحتياطي الفدرالي لسياسته النقدية سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العملة الأمريكية.

وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض الفدرالي سعر الفائدة هذا العام مرتين على الأقل بواقع 25 نقطة أساس، ومثل هذا السيناريو سيضعف الدولار بشكل كبير.

ووفقا للمحللين فإن اليورو، الذي انخفض أكثر من 2% هذا العام، سيرتفع بنسبة 3% في الأشهر الـ12 القادمة، إلى 1.15 دولار من مستوى 1.11 دولار.

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