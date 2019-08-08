ميلادينوف يعلق على عملية غوش عتصيون

علَّق المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على عملية "غوش عتصيون" البطولية.

وكتب ميلادينوف في تغريدة عبر (تويتر):"أتقدم بأحر التعازي لعائلة دفير سوريك، الذي قتل في الضفة الغربية، هذا عمل جبان وخطير! إنه يخدم أولئك الذين يريدون التصعيد"، كما قال.

وتأتي تصريحات ميلادينوف ضمن سياسة الكيل بمكيالين، إذ غالباً لا يدين ميلادينوف الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق الاطفال والنساء والشيوخ في الضفة وغزة.

يذكر أن جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي لقي مصرعه، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لعملية طعن، بالقرب من مستوطنة "غوش عتصيون" بالخليل، بحسب ما أعلنه موقع القناة السابعة الاسرائيلية.