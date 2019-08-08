الأسير القيادي جعفر عز الدين يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد جعفر إبراهيم محمد عز الدين (48 عاماً) القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال ستة أشهر وسبعة أيام.

وأوضحت مهجة القدس في بيان لها، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الاسير جعفر عز الدين بتاريخ 30/01/2019م، وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بتاريخ 27/05/2019م بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل وذلك بعد أن وجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد 16/06/2019م إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني حولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بدون أي اتهام. وأعلن بنفس اليوم عن شروعه في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري وعلق إضرابه عن الطعام بعد (39) يوماً من الإضراب بعد أن قررت محكمة عوفر الصهيونية بتقصير قرار الاعتقال الإداري ليفرج عنه اليوم.

جدير بالذكر أن المجاهد جعفر عز الدين ولد بتاريخ 07/07/1971م؛ وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ وسبق أن أمضى عدة سنوات بسجون الاحتلال الصهيوني في اعتقالات سابقة على خلفية نشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ ويعد أحد أبرز الأسرى الذين شاركوا في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي. وهو شقيق الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) والمبعد إلى قطاع غزة طارق عزالدين.