في مثل هذه الأيام يحتاج الحجاج في مكة المكرمة إلى بعض الأدعية المناسبة لأداء الفريضة على أكمل وجه، وننشر لكم دعاء للحاج عند ذهابه للحج لعام 2019.
والحاج هو لقب يطلق على الشخص الذي ذهب إلى مكة المكرمة لأدى مناسك الحج المفروضة، فالحج هو ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كلّ مسلم بالغ وقادر.
ويستعد الحجاج هذه الأيام إلى التوجه لجبل عرفات لأداء مناسك الحج الأكبر، فأداء فريضة الوقوف على عرفات هو الحج، لذلك هذه بعضاً من دعاء للحاج عند ذهابه للحج
- اللهم أني استودعتك أحبه ذهبوا إلى أطهر بقاع الأرض لأداء فريضة الحج اللهم أحفظهم وتقبل منهم وردهم لنا سالميين غانمين يالله.
- اللهم انا استودعتك الحجاج يارب احفظهم وسهل امورهم في مناساك الحج وتقبل نهم وبعدعنهم كل شر يارب احفظهم وجميع المسلمين.
- اللهم ارحم ابي واغفر لأمي عدد مالبى الحجاج وكبروا اللهم اغفر للمسلمين الاحياء منهم والاموات
- اللهم انزع من قلبي البرود في معصيتك والتردد في اللجوء إليك وثبتني على صلاتك وابعدني وابعد عني كل من يخذلنى ويحمل لي في قلبه الكره يا الله
- ربي إني أستودعتك قطعة من قلبي ذهب لخدمة حجاج بيتك وأنت خير المستودعين.
- لي أحباب سيكونون ضيوفك في الحج اللهم اقبل حجتهم وسهل عليهم، إلهي استودعتك أرواحاً تعز علي فحفظهم من كل سوء.
- يا رب احفظ أمي واحميها من كل شر وسهل لها الحج استودعتك يا رب دعواتها وأمنياتها وجل ما في صدرها واغفر ذنبها واقبل توبتها واعفو عنها يا كريم.
- اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني.
- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبيك اللهم نسألك حج مبرور وذنب مغفور.
- اللهم بلغني الحج يا كريم.
- يا الله يا خالق السماوات والارض برحمتك استجير وبعفوك يارب عوضني خيرا وانت ارحم الراحمين افوض امري الى الله انه بصيرا بعباده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.