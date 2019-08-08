في مثل هذه الأيام يحتاج الحجاج في مكة المكرمة إلى بعض الأدعية المناسبة لأداء الفريضة على أكمل وجه، وننشر لكم دعاء للحاج عند ذهابه للحج لعام 2019.

والحاج هو لقب يطلق على الشخص الذي ذهب إلى مكة المكرمة لأدى مناسك الحج المفروضة، فالحج هو ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كلّ مسلم بالغ وقادر.

ويستعد الحجاج هذه الأيام إلى التوجه لجبل عرفات لأداء مناسك الحج الأكبر، فأداء فريضة الوقوف على عرفات هو الحج، لذلك هذه بعضاً من دعاء للحاج عند ذهابه للحج