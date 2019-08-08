الاونروا تحدد موعد بدء الموسم الدراسي الجديد (2019-2020)

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين –الاونروا- بيير كرهينبول، أن مدارس المنظمة الدولية في الأراضي الفلسطينية ستفتح في موعدها المقرر للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقال كرهينبول في رسالة وجهها لموظفي الاونروا "إنه لمن دواعي سروري أن أكتب إليكم اليوم لأعلمكم بأن مدارس الأونروا في كافة أقاليم العمليات الخمسة ستفتح في موعدها المقرر للعام الدراسي ٢٠١٩ -٢٠٢٠، إننا ممتنون للدعم الذي تلقيناه من شركائنا الأسخياء ومن مانحينا ومن الدول المستضيفة لنا والذي أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الإيجابي والهام للغاية".

وأضاف "إن التعليم الذي نقوم بتوفيره في أكثر من ٧٠٠ مدرسة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وغزة والأردن ولبنان وسوريا يمثل، وبأكثر من جانب، قلب وروح ما تمثله الأونروا، ألا وهو الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية.

وتابع، "اتخذت الأونروا خطوات مهمة في سبيل الإعداد لافتتاح المدارس طوال فترة الصيف، لقد قمنا بإعادة تأهيل العديد من المنشآت، وقمنا بتحسين جودتها وعملنا على رفع سوية متطلبات السلامة فيها. كما قمنا أيضا بتنظيم أسابيع المرح الصيفية التي كانت ناجحة بشكل لافت وجلبت الآلاف من الطلبة في كافة أقاليم عمليات الأونروا للمشاركة في أنشطة تتراوح ما بين الرياضة والفنون والعلوم وغيرها من الأنشطة" منوها "إنني أقدم تقديري وعرفاني لكافة فرقنا التي شاركت في تلك الأنشطة، بدءا من فرق البنية التحتية وتحسين المخيمات وحتى التعليم وإدارة الإقليم وغيرها من الفرق".