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مواعيد عمل معبر كرم أبو سالم في عيد الأضحى 2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:51 - 08 اغسطس 2019
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أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، طبيعة وأيام عمل معبر كرم أبو سالم التجاري خلال عيد الأضحى المبارك 2019.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنه سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، يومي الاحد والاثنين الحادي عشر والثاني عشر من شهر أغسطس المقبل، على أن يعاد فتحه الثلاثاء الثالث عشر من ذات الشهر.

يذكر أن عيد الأضحى المبارك والذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة كل عام، سيحل على المسلمين يوم الأحد المقبل الحادي عشر من أغسطس، ويستمر أربعة أيام.

وكانت الحكومة الفلسطينية اعلنت أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ يوم السبت، في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وتمتد حتى مساء الخميس الخامس عشر من أغسطس.

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