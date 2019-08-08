فلسطين تبحث مع روسيا إمكانية إنشاء منطقة صناعية في نابلس

بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس، برام الله، مع السفير الروسي لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة المجال الاقتصادي والتبادل التجاري.

كما بحث رئيس الوزراء امكانية إنشاء منطقة صناعية بدعم من روسيا في نابلس، لتساهم كما المناطق الصناعية في كل من جنين والخليل وبيت لحم وأريحا، في دعم الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل، تماشيا مع خطة الحكومة للتنمية بالعناقيد.

وشدد اشتية على أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الروسيين، من خلال ارسال رجال اعمال فلسطينيين الى روسيا واستقبال رجال أعمال روسيين في فلسطين، تماشيا مع التوجه نحو الانفكاك عن الاحتلال والاقتصاد الاسرائيلي، والانفتاح على دول العالم.

وقال رئيس الوزراء: "القيادتان الفلسطينية والروسية على تواصل دائم، والعلاقة تاريخية ما بين البلدين، ونريد ان تتوج هذه العلاقة بعقد لجنة مشتركة على مستوى رؤساء الوزراء، لفتح آفاق أكثر للتعاون بين فلسطين وروسيا".