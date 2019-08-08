رغم المستوى المتدني.. زيدان: سننافس على جميع البطولات

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عزمه المنافسة مع الفريق الملكي هذا الموسم، على جميع البطولات في العالم، رغم البداية المتذبذبة التي عانى منها ريال مدريد خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

وقال زيدان في تصريحات اعلامية: "ما نريده هذا الموسم هو المنافسة، لن نتهرب من المنافسة، في كل يوم يرتفع مستوانا بشكل أكبر، وأداؤنا يثبت ذلك".

ورحب زيدان بعودة البرازيليان كاسيميرو وإيدير ميليتاو، وأكد أن اكتمال الفريق هو أحد أهم الأسباب التي ستساعد "الملكي" على المنافسة هذا الموسم.

وأضاف: "في نهاية الأمر كل ما يريده المدرب هو أن يكون كل اللاعبين متاحين".

ومن المقرر أن يفتتح ريال مدريد بطولة الدوري الاسباني خارج ملعبه أمام فريق سيلتا فيغو، بتاريخ (17 أغسطس المقبل).