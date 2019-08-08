البدء بتجهيز مقر جديد لجمعية الاخوة الفلسطينية التونسية شمال غزة

تعلن جمعية الاخوة الفلسطينية التونسية عن البدء في تجهيز مقر جديد للجمعية في منطقة توام شمال قطاع غزة، وقد تقرر إطلاق اسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي على قاعة المؤتمرات الكبرى في هذا المقر تخليدا لروحه واستلهاما من حديث الرئيس محمود عباس أثناء تأبينه للرئيس التونسي.

واستلهاما من المشاعر الصادقة والحب الصادق والامتنان من جميع الفلسطينيين للبلد الشقيق تونس وتكريما للزعيم الراحل المساند الدائم للقضية الفلسطينية كأسلافه من الزعماء والرؤساء السابقين التونسيين وصاحب الفضل باستضافة تونس لفلسطين فهو اول من استقبل الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات بعد خروجه من بيروت الى تونس وكان دائما داعما للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية والعربية وكانت قضية فلسطين من اهم اولوياته.

وافتتح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات جمعية الاخوة الفلسطينية التونسية وكان اسمها جمعية الصداقة الفلسطينية التونسية حيث رفض الرئيس ابو عمار هذا المسمى بشطبه كلمة الصداقة وكتابة كلمة الاخوة وقال " ما في بينا وبين تونس صداقة في بينا اخوة " وهكذا سميت الجمعية باسم جمعية الاخوة الفلسطينية التونسية بأمر من الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات.

واكد السيد / حاتم الشوا رئيس جمعية الاخوة الفلسطينية التونسية ومجلس الادارة ان هذا التكريم لفخامة الرئيس السبسي نابع من الحب الا محدود لبلدنا الثاني تونس وتقديرا ايضا واحتراما لمشاعر رئيسنا الراحل ياسر عرفات الذي زرع حب تونس في قلوبنا تقديرا منه لعطاء تونس لفلسطين المستمر حتى بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات حيث استمر الحفاظ على مقر الشهيد ياسر عرفات في تونس الى يومنا هذا مفتوحا لاستقبال الوفود والزوار من جميع انحاء العالم. فهناك عطاء ومحبة ابدية بين البلدين.

لذلك نحن نطلب من كل من يحمل في قلبه حب لتونس ولفلسطين ان يساهم في تجهيز هذا المبنى الذي ما زال قيد الانشاء تكريما وتمجيدا للراحل الرئيس الباجي قائد السبسي وهذا المبنى سيقدم كل ما يساعد في توطيد العلاقات التونسية الفلسطينية وتقديم كل ما يفيد الشعبين التونسي والفلسطيني.