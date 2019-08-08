رابط موقع دعم مصر استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى 2019

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدئها في حذف غير المستحقين في شهر مارس 2019 الماضي، وذلك وفق الشروط المحددة من الوزارة، كما وتم تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019 عبر موقع دعم مصر الإلكتروني.

واوضحت الوزارة في بيان لها، انها ترسل من ماكينات صرف الخبز عن سبب إلغاء الدعم الخاص بالخبز والتموين، وذلك ضمن شروط حذف غير المستحقين الذي حددها وزير التموين الدكتور "علي مصيلحي".

ويشكي الكثير من المواطنين على حذف أسماء مستحقين ببطاقة التموين، وذلك بعد غلق باب التصحيح الإلكتروني للبطاقة الذكية التي بها أخطاء، حيث بدأت وزارة التموين بعد انتهاء موعد تحديث البطاقات الذكية التي بها أخطاء والمحدد لها حتى يوم 8 نوفمبر 2018 المقبل، في فتح باب تظلمات بطاقة التموين 2018 وبدأت مكاتب التموين في تلقي تظلمات المواطنين على البطاقات التموينية اعتبارا من السبت 10-11-2018، وفقا للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2018.

كما ويبدأ موعد قبول طلبات إضافة المواليد الجديدة 2018 من وزارة التموين إلى البطاقات التموينية بدءا من شهر أغسطس، لإضافة مواليد جدد 2018 سواء عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق مكاتب التموين وفروعها، وذلك عن طريق الدخول على موقع دعم مصر من هنا .