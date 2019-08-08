عقب عملية عتصيون.. "إسرائيليون" يدعون لضرورة ضم الضفة الغربية

دعا سياسيون يمينيون وزعماء المستوطنين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية رداً، على مقتل الجندي الذي عثر عليه جثة في مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم .

وعلّق رئيس الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود قائلًا: "ردنا على جريمة القتل يجب أن يطبق السيادة على المستوطنات".

وطالب رئيس مجلس بنيامين إسرائيل غانز، "نتنياهو بترجمة تصريحاته على الارض والعمل فورا على تطبيق السيادة الاسرائيلية على المنطقة.

وأصدرت حركة" السيادة" دعوة مماثلة، موضحة أن مثل هذه الهجمات ستستمر طالما بقيت الضفة الغربية لا تخضع "للسيادة الإسرائيلية" .

من جانبها، قالت وزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد إنها تؤيد ضم المنطقة "ج" بالضفة الغربية ، وتحدثت عنها في مقابلة أجرتها معها مع جيروساليم بوست في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأدلت شاكيد بتصريحات مماثلة لإذاعة الجيش صباح يوم الخميس ، في أعقاب الهجوم. قائلة" يجب أن نطبق السيادة على الضفة الغربية".

يشار إلى نتنياهو وعد خلال الانتخابات الأخيرة بتطبيق السيادة على المستوطنات ، لكنه لم يتحدث عنها خلال هذه الدورة الانتخابية. وفق ما أورتدته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.