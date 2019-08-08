مجلس الضمان الصحي تحديث بيانات 1440

سهلت المملكة العربية السعودية على مواطنيها المقيمين، طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي وذلك برقم الهوية، كما ووفرت التأمين الطبي الشامل لكل المواطنين السعوديين.

اما بالنسبة للأفراد المقيمين على أراضي المملكة ،فقد قامت بتوفير دعم طبي شامل وتوفير كافة المستلزمات الطبية على أعلى وأفضل مستوى في المملكة، فلا احد ينكر مدى أهمية التأمين الصحى لاى شخص مهما كان سنه وجنسيته.

كما ويشمل التأمين على دعم طبي شامل، وتوفير كافة الاحتياجات التي يحتاج إليها كل مواطن حيث أعطت الفرصة للاستعلام عن خدمات التأمين الصحي والاستعلام على صلاحية التأمين من خلال رابط الخاص بالتأمين .

وتسعى المملكة العربية السعودية على توفير تأمين طبي شامل على مستوى عالي الجودة بالإضافة الى توفير كافة المستلزمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية الكاملة داخل المستشفيات ، كما وتسهل على السعوديين الذهاب وتوفير الوقت والجهد ،فأصبح متوفر من خلال نظام ابشر التابع لوزارة الداخلية السعودية ،سهولة الإستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين برقم الهوية.

طرق الاستعلام عن صلاحية التأمين برقم الإقامة أو رقم الهوية كالتالي:

– الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمجلس الضمان الصحي التعاوني.

– الدخول على الخدمات الإلكترونية.

– اختر الاستعلام عن حالة التأمين.

– اختر الخدمات الإلكترونية لشركة التأمين.

– القيام بالاستعلام عن المعلومات الخاصة بالتأمين.

– في المرحلة الاخيرة هى ادخال كافة البيانات المطلوبة وهى تكمن في رقم الهوية ورقم الإقامة.

– تقوم بادخال الكود الامني المكون من ست ارقام تم اختر موافق.

فبعد أن يتم التأكد من كافة الاجراءات السابقة عليك أن تتأكد أثناء التسجيل من تلك الخطوات وانه بالفعل تمت كما هى مسبقة، فأنت بذلك على نظام الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال رقم الهوية والاستعلام يتم بمنتهى السهولة واليسر.