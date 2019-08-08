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تردد قناة طلقة هندى Tal2a Hendi 2019 على قمر النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 14:02 - 08 اغسطس 2019
ترد قناة طلقة ترد قناة طلقة
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تعد قناة طلقة هندي، من القنوات التي تهتم بتلبية رغبات متابعيها، وذلك من خلال عرض مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية الهندية التي تدمج بين الإثارة والتشويق والغموض والرومانسية.

كما وتعرض هذه الأعمال في الغالب بشكل حصري على القناة إما مدبلجًا أو مترجمًا للغة العربية، ولا تقتصر قناة طلقة هندي على عرض الأفلام ، بل تعرض الفن الهندي بأنواعه من رقصات وأغاني وأفلام وبرامج مسابقات هندية وأعمال درامية جديدة، ومن خلال هذا التنوع أضحت منافس قوي للقنوات الأخرى، ومن أبرز القنوات الرائدة في عالم بوليود.

تقدم القناة مجموعة مميزة من الفن الهندي الذي ينقل الكثير من الثقافات والعادات والتقاليد ويتبادلها مع الشعوب الأخرى التي تهتم برؤية مثل هذه الثقافات المختلفة من خلال أعمال فنية تلفزيونية مختلفة، كما تعرض لمتابعيها العديد من الأغاني الهندية التي تجذب أذهان مستمعيها، عبر القمر الصناعي نايل سات.

اما تردد قناة طلقة هندي فهو كالتالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC
نايل سات 114603 (H) 27500 أفقي 5/6

 

 

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