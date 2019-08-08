تحذيرات من عواقب تعليق المساعدات المالية عن "الأونروا"

حذّرت اللجان الشعبية للاجئين، اليوم الخميس، من التداعيات الإنسانية الخطيرة عقب تعليق كل من سويسرا وهولندا وبلجيكيا مساعداتهم المالية لـلأونروا، داعيةً إياها للتراجع عن قرارتهم.

وقال رئيس اللجان معين أبو عوكل خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن اللجان تتابع بقلق قرارات تلك الدول وقف وتعليق مساهمتهم السنوية التي تدفعها لـ"أونروا"؛ بسبب تقارير مسربّة اتهمت مسؤولين كبار في المنظمة الدولية بتجاوزات على حد وصفهم بالخطيرة.

وحذّر أبو عوكل، من عواقب هذه القرارات التي اعتمدت على تقارير إعلامية واستبقت نتائج التحقيقات الداخلية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة عبر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في نيويورك، مشيراً إلى أن توقيت الإعلان عن وجود شبهات فساد داخل المنظمة الأمنية "مشبوه ومقيت ويثير الريبة والشك حول تساوقه مع مساعي الإدارية الأمريكية لتصفية وإنهاء عمل أونروا.

وشدد على دعم اللجان الشعبية للاجئين للتحقيقات والجهود الرامية لمحاربة أي شبهات فساد في الأونروا، مبينًا أن قرارات وقف الدعم المقدم لها سترفع مستوى التحديات التي تواجه الأوضاع الإنسانية للاجئين في مناطق عمل الوكالة.

وطالب أبو عوكل، بتعزيز آليات الشفافية والرقابة في عمل الأونروا، لافتًا أن معالجة اتهامات الفساد يجب أن تتم بمساءلة ومعاقبة الفاسدين وليس اللاجئين الفلسطينيين الذي يعانون معاناة اللجوء والأوضاع الإنسانية الصعبة.

كما دعا الدول المانحة المحافظة على حقوق الإنسان وعدم معاقبة شعب بأكمله بسبب فساد سببه أشخاص، مشددًا على ضرورة زيادة الدعم للأونروا لتتناسب مع الزيادة الطبيعية للاجئين