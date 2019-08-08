تردد قناة تكبيرات العيد 2019 الناقلة لـ تكبيرات عيد الاضحي

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية عن إذاعة تكبيرات الحج من المشاعر المقدسة، كما و يرغب فئة كبيرة من الناس في مشاهدة الحجاج خلال موسم الحج 1440.

وتنفل قناة تكبيرات العيد كل ما يتعلق بالحج، وذلك بالإضافة إلى تكبيرات الحجاج أثناء الطواف وكافة المشاعر الدينية وذلك على مدار اليوم كاملاً ، وتعتبر إذاعة تكبيرات الاحرام هي احد الشعائر المُقدسة للمسلمين والمسلمات في ايام الحج.

ومن خلال هذا المقال نقدم لكم تردد قناة تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية بدون انقطاع على مدار اليوم.

تردد قناة تكبيرات الحج 2019:

القمر المعامل التردد معدل الترميز نايل سات رأسي 10922 27500

اما صيغة تكبيرات الحج مكتوبة فهي كالتالي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر.. ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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