أمريكا تحذر سفن الشحن التجارية من اختراق إيران لنظام (GPS)

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية اليوم الخميس، سفن الشحن التجارية في مضيق هرمز والخليج من التهديدات الإيرانية.

وقالت الإدارة في بيانها التحذيري "إن بعض السفن أبلغتنا عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بها، وأن تقارير أخرى تتحدث عن كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة".

وأضافت: "إن سفينتين على الأقل تعرضتا لاختراق نظام تحديد المواقع الخاص بهما من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني"، مشيرةً إلى أن "السفن أبلغت أيضا عن اتصالات من جسر إلى جسر مزورة، من كيانات مجهولة تدعي كذبا أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف".

واتهم مسؤول أمريكي لـCNN، إيران بوضع أجهزة تشويش على GPS في جزيرة أبو موسى الخاضعة لسيطرة إيران، وهي جزيرة تقع في الخليج بالقرب من مدخل مضيق هرمز.

وأوضح المسؤول، أن إيران وضعت أجهزة التشويش في هذا الموقع على أمل تعطيل الطائرات المدنية وأنظمة الملاحة البحرية، على أمل أن تتجول السفن أو الطائرات عن طريق الخطأ في المياه أو المجال الجوي الإيراني في حين أن أنظمة GPS الخاصة بها لا تعمل بشكل صحيح، مما يعطي القوات الإيرانية الذريعة اللازمة للاستيلاء عليها.