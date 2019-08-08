كروت معايدة عيد الاضحى المبارك 2019 - 1440 كل عام وانتم بخير

نقدم لكم كروت معايدة عيد الاضحى لكي يتبادلوا عبارات التهنئة بين أصدقائهم وأحبابهم، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا اجمل عبارات التهنئة لعيد الاضحى المبارك، وذلك ليتم مشاركتها بين الجميع وتعم الفرحة والسعادة، وكل عام وانتم بخير.

اجمل رسائل عيد الأضحى المبارك 2019:

قبل الزحمة .. والرز واللحمة … حبيت أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.

لأحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: عيد مبارك قبل كل البشر.

الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد.

أول شخص بالدنيا يستاهل كلمة.كل عام وأنت بـ1000 خير.يا أحلى قلب بالدنيا.

ابارك لك بالعيد وايامه الورديه وامانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه.

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك بالعيد لا تحرمني منها رجاءً.

هلت الاعياد وبينهم افضل .. عيد الاضحى .. مبارك عليكم.

حتشوف اللحمة وتنساني بعدين ترجع تترجاني متخافش ناوي اسامحك ما انت في قلبي ووجداني.

شفت الخروف بيحصله ايه؟ لما بيضحوا بيه”.. ده حالي لما العيد يقرب وانت لسه بعيد.

العيد داخل وأكيد ح نضحّي ح يصعب علينا فراقك.

سلة بخور وعود وعيد الأضحى عليك يعود معطّر بريحان وورود.