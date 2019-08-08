اسعار الاضاحي في الاردن 2019

كشف الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة لورانس المجالي ، أن أعداد الاضاحي تكفي احتياجات المملكة خلال عيد الأضحى المبارك.

كما واوضح أن أسعار الأضاحي حول معدلاتها مقارنة مع العام الماضي، مبينا أن سعر الاضحية البلدية يتفاوت ما بين (180- 220) دينارا، وفيما يتفاوت سعر الاضحية المستوردة بين (140- 160) دينار اردني.

واعلن المصدرعن وجود 540 ألف رأس من الأغنام ما بين مستورد ومحلي في السوق المحلي، منوها إلى أن عدد الأغنام المستوردة يصل إلى نحو 220 ألف رأس غنم، وإن عدد الأغنام المحلية بلغت 320 ألف رأس.

ومن الجدير ذكره، ان موسم عيد الأضحي هو الموسم الذي سيستفيد منه مربو الثروة الحيوانية، فكلما ارتفعت أسعار الاضاحي المحلية كلما تحسنت الثروة المحلية خاصة مع ارتفاع تكاليف المستلزمات على مربي الثروة الحيوانية خصوصا في مناطق الجنوب لعدم وجود مراعي للموسم الحالي، وذلك وفقا لما ذكره مصدر مسؤول.

وبين رئيس جمعية الثروة الحيوانية في الكرك زعل الكواليت أن هناك ارتفاعا في أسعار الاضاحي مقارنة بالعام الماضي، لكنها أقل من السنوات، التي سبقت، موضحا ان اسعار الاضاحي قبل خمس سنوات كانت الاضحية يصل سعرها الى ٣٠٠ دينار في وقت كانت فيه القوى الشرائية لدى المواطنين ضعيفة.

كما واكد رئيس اتحاد مزارعي الطفيلة عرفات مرايات أن وزارة الزراعة فتحت باب الاستيراد، علما أن حاجة السوق ١٢٠ الف راس من الاغنام المستوردة مشيرا الى وجود أكثر من ١٠٠ الف رأس مستورد.

واوضح ان اسعار الاغنام المستوردة محصورة بسبب ان هناك عددا من التجار يسيطرون على السوق وتتراوح الاسعار من ١٥٠-١٨٠ دينارا حسب الاوزان اذ يباع الكيلو القائم من ٥٠ر٣-٧٥ر٣ دينار الا ان هناك حالات فردية تباع ٠٠ر٤-٢٥ر٤ دينار.

واشار الى ان هناك اكثر من ٢٥٠ الف رأس من الاغنام وهذه مجهزة لعيد الاضحى (اضاحي) أسعارها دون ٢٠٠ دينار حيث ان المستورد سيؤثر سلبا على مربي الثروة الحيوانية اضافة الى ان هناك عددا من الاضاخي (اناث) غير مؤهله للتربية.