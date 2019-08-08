كلوب يبرر ضعف انتقالات نادي ليفربول

العديد من التساؤلات لا تزال تدور بشأن قرار المدرب الألماني يورغن كلوب الخاص، بعدم التعاقد مع أي لاعبين للفريق الأول لنادي ليفربول.

"سكاي سبورتس" التقت بكلوب قبل ركلة البداية، ووجهت له كافة الأسئلة المحيرة حول الانتقالات، وحول شكل البريميرليغ هذا الموسم.

وتعاقد ليفربول هذا الصيف مع لاعبين يافعين اثنين، وهما سيب فان دين بيرغ وهارفي إيليوت، بالإضافة إلى حارس مرمى بديل، وهو الإسباني أدريان، وقرر كلوب الاكتفاء بالتشكيلة الموجودة، والابتعاد عن تعزيز التشكيلة بلاعبين كبار.

وقال كلوب: "يجب أن لا تقوم بالانتقالات فقط لأن الأندية الأخرى تقوم بها. هذا غير منطقي. ولكن إذا جلست قليلا وركزت في التشكيلة، هل نحتاج لاعبين جدد؟".

وأضاف: "بعض الأشخاص يعتقدون أن اللاعبين في الأندية الأخرى أفضل من اللاعبين الموجودين في ليفربول، ولكن ليس عندهم أي دليل. في بعض الأحيان الأشياء الجديدة تجذب الأشخاص. مثل السيارة الجديدة. سيارتك ممتازة ولكنك تريد سيارة جديدة".

وأكد كلوب أنه لا يستطيع التعاقد مع اسم كبير جدا، يكلف 150 أو 200 مليون جنيه إسترليني، لأن ذلك النجم سيرغب في اللعب أساسيا على حساب الموجودين.

"هذا النوع من اللاعبين لا أستطيع التعاقد معهم، لأنهم سيطالبون باللعب باستمرار، وعليك بإجابتهم بأن عليك انتظار إصابة أحد الأساسيين أو رحيلهم، وهذا الأمر يجعل الموضوع صعبا".

وأشار كلوب إلى أن النادي استثمر كثيرا في اللاعبين الصيف الماضي، لذا عليه العمل باللاعبين الموجودين حاليا، والبناء على هذه الاستثمارات.

المنافسة

وأكد كلوب أن المنافسة على اللقب ستضم 6 أندية، وقد تصل إلى 7، واستغرب استبعاد أرسنال وتشلسي من دائرة المنافسة على اللقب.

وقال كلوب: "هناك 6 أندية على الأقل ستنافس على اللقب. حتى إيفرتون لديهم طموح كبير".

وأضاف: "لا أعلم لماذا يستبعد الناس فكرة تنافس أرسنال وتشلسي على اللقب، وأن فرانك لامبارد سيجلب الكثير من الحماس للنادي (تشلسي)".

وسيفتتح كلوب الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي على استاد "أنفيلد" مساء الجمعة.