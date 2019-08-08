مواصفات وسعر هاتف Galaxy Note 10 Plus سامسونج جالكسي نوت 10

عقدت شركة سامسونج ، امس الاربعاء، مؤتمر بولاية نيويورك الامريكية ، واعلنت من خلاله عن ظهور هاتفها الجديد Galaxy Note10 Plus، والذي يعد أقوى هاتف في العالم الآن.

ومن اهم المواصفات لهاتف Galaxy Note 10 Plus الجديد، هو انه يأتي بشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، ويعتمد على معالج بتقنية 7 نانومتر وهي أعلى تقنية للمعالجات في العالم حتى الآن.

كما ويعتمد الهاتف، على ذاكرة وصول عشوائي "رام"، بسعة 12 جيجا بايت، ويضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا ويمكن زيادتها إلى 1 تيرا عبر كارت الذاكرة الخارجي Micro SD.

أما بالنسبة للكاميرا، فهي الأقوى في العالم، حيث يأتي بثلاثة كاميرات خلفية، إحداهما بعدسة 16 ميجابكسل واسعة جدًا، والثانية بعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بعدسة تيلي فوتو بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل.

كما واوضحت الشركة ان هاتف Galaxy Note 10 Plus، يحتوي على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير، مزودة بخاصية الشحن اللاسلكي فائق السرعة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 9 الجديد.

وكشفت سامسونج خلال المؤتمر عن سعر الهاتف ، حيث يأتي بسعر 1.099 دولار أمريكي للنسخة LTE ، بينما تأتي نسخة 5G بسعر 1.299 دولار أمريكي، وسوف تبدأ عمليات الحجز المسبق بدءا من اليوم الخميس، على أن يتم وصوله للمتاجر يوم 23 أغسطس الجاري.