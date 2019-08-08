قرار رئيس الوزراء لاجازة عيد الاضحى في مصر لعام 2019

اعلن رئيس مجلس الوزراء في مصر، د.مصطفى مدبولي، ان أجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم السبت 10 أغسطس عام 2019 ميلادية في وقفة عيد الأضحى، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية .

واوضح الرئيس، ان الاجازة ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية ، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واشار أيضاً بيان رئاسة الوزراء الى ان اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة سيكون عطلة رسمية بالقطاع الخاص، وكل من يشمل من العاملين المخاطبين بقانون العمل المصري برقم 12 لعام 2003 الخاص بالقطاع الخاص، والمعدل بقرار وزاري برقم 49 لسنة 2009 الذي اختص فيه تحديد أيام الأعياد والتي تعتبر قانوناً إجازة رسمية بأجر كامل.

وسنعرض لكم في هذا المقال أيام الإجازات المتبقية في مصر 1440/2019 وهي كالتالي: