ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

عطلة عيد الاضحى 2019 في لبنان موعد صلاة العيد 1440

  • فلسطين اليوم
  • 12:31 - 08 اغسطس 2019
عطلة عيد الاضحى 2019 عطلة عيد الاضحى 2019
جوال
مشاركة

يستعد معظم المسلمين في لبنان لعيد الاضحى المبارك، كما ويذهبوا الى المساجد ، ثم يضحون بماعز أو خروف أو حيوان آخر، وتحتفظ العائلة بثلث لحوم الحيوانات التي تمت التضحية بها، في حين يتم تقاسم ثلث آخر مع العائلة والأصدقاء والجيران، والثالث مع أولئك الفقراء ممن لا يتمكنون من الذبح بأنفسهم.

واعلنت دار الفتوى في لبنان ان اول ايام عيد الاضحى سيكون يوم الاحد 11 اغسطس 2019 ، على ان يكون يوم السبت 10 اغسطس وقفة عرفة، كما وستبدأ صلاة العيد تمام الساعة 7:07.

كما واعلنت الحكومة اللبنانية عن موعد اجازة العيد على ان تبدأ يوم السبت 10 اغسطس وتنتهي الخميس15 اغسطس من الاسبوع نفسه وذلك لكافة المؤسسات الحكومية.

ومن الجدير ذكره، انه يبلغ عدد سكان لبنان 54 في المائة من المسلمين. والباقي معظمهم مسيحيون، كما ويتم تمثيل كل من الأعياد الإسلامية والمسيحية على تقويم الأعياد الوطنية.

ويذهب الناس في لبنان خلال العيد، إلى الملاهي والملاعب، ويقدمون الحلوى للأطفال، فضلًا عن الانضمام في الاحتفالات العامة الأخرى.

وهنأت دار الفتوى المسلمين بقدوم عيد الاضحى المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وامن وسلام واستقرار، وكل عام وانتم بخير.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات